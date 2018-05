Stiri pe aceeasi tema

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a declarat, joi, ca Israelul a lovit aproape toata infrastructura Iranului din Siria in cadrul atacului lansat in urma cu cateva ore, avertizand Teheranul ca va suporta consecintele pentru actiunile impotriva Israelului, relateaza site-ul YnetNews.…

- Armata israeliana a lovit aproape in totalitate infrastructura iraniana din Siria, ca represalii la tirurile de rachete din cursul noptii asupra pozitiilor sale de pe Platoul Golan, a declarat joi ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, transmit AFP si Reuters.

- Armata israeliana a lovit in noaptea de miercuri spre joi zeci de tinte militare iraniene in Siria, ca represalii la tirurile cu rachete atribuite Iranului asupra unor pozitii ale Israelului pe Platoul Golan, a indicat un purtator de cuvant militar israelian, citat de AFP. Operatiunea…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, a declarat, joi, ca tara sa va reactiona in cazul in care sistemele de aparare antiaeriana din Siria vor fi indreptate impotriva Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.

- Israelul va riposta la orice atac al Iranului impotriva Tel Aviv si va lovi Teheranul, a avertizat ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman intr-o declaratie facuta joi pentru o publicatie saudita, in conditiile in care cei doi dusmani declarati s-au confruntat deja in Siria, relateaza Reuters,…

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, va efectua miercuri o vizita de lucru in Statele Unite consacrata "coordonarii pe probleme de securitate" in fata "expansiunii iraniene in Orientul Mijlociu", in special in Siria, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. Aceasta vizita are loc intr-o…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…