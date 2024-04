Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat marti dimineata ca a desfasurat pentru prima data noul sau sistem de aparare „C-Dome”, versiunea navala a scutului sau antiracheta „Iron Dome”, pentru a contracara un aparat „suspect” care a patruns in spatiul sau aerian, transmite AFP. Luni seara, armata a raportat o alerta…

- Președintele iranian Ebrahim Raisi a afirmat marți, 2 aprilie, ca Teheranul va raspunde la presupusul atac israelian asupra consulatului sau din capitala Siriei in care au fost uciși șapte militari iranieni, relateaza Reuters.„Dupa ce nu a reușit sa distruga voința frontului de rezistența, regimul sionist…

- Cel putin 36 de soldati sirieni au fost ucisi intr-un atac israelian care a vizat regiunea Alep din nordul Siriei in zorii zilei de vineri, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), conform AFP. Potrivit acestui ONG cu sediul in Regatul Unit si care are o retea vasta de surse in…

- Mai multe rachete israeliene au lovit miercuri cartierul Kafr Soussa din capitala siriana, Damasc, potrivit presei de stat siriene, scrie Reuters, citat de Rador Radio Romania. In aceasta zona se afla sediile mai multor agentii de securitate. Luna trecuta, lovituri israeliene au vizat un cartier…

- Forțele israeliene au descoperit o rețea de tuneluri lungi de sute de metri și care se desfașoara parțial sub sediul Agenția Organizației Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrari pentru Refugiații din Palestina (UNRWA) din Gaza, a anunțat armata israeliana, relateaza Reuters.Descoperirea reprezinta…

- Fortele americane au anuntat ca au efectuat atacuri aeriene impotriva a cinci rachete in Yemen duminica, la o zi dupa un val de raiduri aeriene americane-britanice in tara ca raspuns la atacurile rebelilor houthi in Marea Rosie, noteaza AFP. Armata americana „a efectuat o lovitura in situatie de legitima…

- La capatul unui tunel de un kilometru de lungime, plin de capcane, soldatii israelieni au descoperit celule inghesuite in care, potrivit armatei, Hamas a tinut aproximativ 20 de ostatici in Fasia Gaza, relateaza Reuters, preluat de News.ro.Militarii israelieni au gasit o zona de detentie, cu cinci camere…