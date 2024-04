Stiri pe aceeasi tema

- Paștele se apropie tot mai mult, iar pregatirile au inceput deja, pentru mulți dintre romani, cel puțin la nivel de aprovizionare pentru masa de Sarbatori. De la sarmale, la cozonaci și pasca, mai toata lumea vrea sa aiba pe masa de Paște preparate gustoase și cat mai variate. Multe gospodine se gandesc…

- Paștele se apropie cu pași reprezi, iar familiile se pregatesc intens de ziua cea mare. Mulți așteapta cu sufletul la gura sa petreaca momente prețioase in jurul mesei incarcate cu bunatați alaturi de cei dragi. Masa de Paște reprezinta mai mult decat un simplu pranz sau cina, este un moment de reuniune…

- Zeci de mii de romani se vor indrepta spre statiunile de pe litoralul romanesc in vacanta prelungita de la inceputul lunii mai, iar hotelierii au pregatit programe si pachete speciale, potrivit datelor transmise vineri de un tur-operator pe acest segment. „Apropierea celor doua sarbatori are un impact…

- Președintele Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, participa duminica la slujba din prima zi de Paști, la Biserica romano-catolica Sfanta Treime, din Piața Mare a Sibiului.„Cristos a inviat tuturor creștinilor care sarbatoresc acum invierea Domnului. Sarbatori fericite, liniștite, cu pace. Tuturor…

- Suntem la datorie și in acest sfarșit de saptamana, in care credincioșii catolici sarbatoresc Paștele. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vor monitoriza permanent dinamica intervențiilor la nivel județean, fiind pregatiți…

- Gospodarii romani isi fac deja calcule privind sumele pe care le vor cheltui de Pastele 2024. Cel mai cautat produs cu ocazia acestei Sarbatori, ca de obicei, va fi carnea de miel. Romania exporta intre cinci si sase milioane de oi pe an, in special in tarile arabe. Carne de miel pentru toata lumea…

- Credincioșii romano-catolici se afla in Postul Paștelui. Ei vor sarbatori Paștele in 31 martie. Pentru ortodocși, Invierea Domnului este marcata in 5 mai, in acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși fiind de peste o luna. Mai jos programul liturgic al Saptamanii…

- An de an, credincioșii praznuiesc Invierea Domnului Iisus Hristos in sarbatoarea numita Paște, o sarbatoare cu o data variabila. Aceasta diferența de celebrare a Paștelui poate varia cu pana la cinci saptamani, in funcție de cele doua calendare. In anul 2024, conform calendarului ortodox, Paștele va…