Stiri pe aceeasi tema

- Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat mortal nu departe de tabara de refugiati Al-Boureij. Sadi Muammar, de 26 de ani, a murit dupa ce fost lovit in cap de un glont la est de Rafah, a precizat ministerul din teritoriul palestinian condus de miscarea islamista Hamas.Cateva mii…

- Doi palestinieni au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in timpul protestelor si ciocnirilor care au avut loc de-a lungul frontierei cu Israelul, a anuntat Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP. Karim Abou Fatayer, de 30 de ani, a fost impuscat…

- Avioane militare israeliene au atacat, miercuri seara, pozitii ale miscarii fundamentaliste Hamas, in teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca reactie la o serie de atacuri cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com.Bombardamente au fost semnalate in nordul si in sudul Fasiei Gaza. De asemenea,…

- Tanara palestiniana Ahed Tamimi, eliberata duminica dintr-un penitenciar din Israel unde a fost inchisa pentru lovirea unui soldat israelian, a lansat un apel la continuarea rezistentei anti-israeliene in Cisiordania ocupata, transmite Reuters. Tamimi (17 ani) a devenit un personaj cunoscut dupa ce…

- Israelul a impus noi restricții pentru transporturile de marfuri catre Fașia Gaza ca raspuns la agresiunile gruparii Hamas, chiar daca au ajuns la un acord temporar pentru incetarea focului dupa violențele de saptamana trecuta, informeaza The Associated Press conform mediafax. Ministrul Apararii…

- Parlamentul din Israel a adoptat luni noapte o lege care permite Ministerului Educatiei sa le interzica reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale care ''actioneaza pentru a face rau soldatilor israelieni'' sa mai intre in scoli si sa vorbeasca cu elevii, relateaza agentiile dpa…

- Doi palestinieni, dintre care unul adolescent, au fost ucisi vineri de tiruri ale soldatilor israelieni in cursul ciocnirilor de langa frontiera ce separa Israelul de Fasia Gaza, a anuntat ministerul local al Sanatatii citat de AFP. Adolescentul a fost impuscat in cap in apropiere de localitatea Khan…

- Israelul a lovit, in primele ore ale zilei de miercuri, 25 de ținte Hamas in Fașia Gaza, dupa ce militanții lansasera rachete și lovituri de mortiere catre teritoriul israelian, transmite Reuters.