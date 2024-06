Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. UPDTE ora 22.15: "Alegerile sunt caștigate de comunitați. Azi am avut in București o uriașa comunitate", a spus Nicușor Dan, in discursul…

- Nicusor Dan castiga Primaria Capitalei cu 45% din voturi, iar Gabriela Firea a obtinut 24%, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde, pe baza datelor culese pana la ora 20.30.Primaria Capitalei: Nicușor Dan - 45% Gabriela Firea - 24% Cristian Popescu Piedone - 13% Sebastian Burduja - 10Singurul exit poll…

- CURS și Avangarde au dat publicitații la ora 22.00 primele rezultate exit-poll pentru alegerile locale și europarlamentare. Conform acestor estimari, Nicușor Dan a castigat detasat un nou mandat de primar al Capitalei. București: Nicușor Dan (ADU): 45 Gabriela Firea (PSD): 24 Cristian Popescu Piedone…

- Nicușor Dan ramane primarul Capitalei, potrivit rezultatelor exit poll la Primaria București, anunțate duminica, 9 iunie, de CURS - Avangarde, valabile pentru ora 20.30. Pe locul doi s-a clasat Gabriela Firea.UPDATE ora 22.00: Rezultate exit poll: Nicușor Dan a caștigat Primaria Capitalei cu 45% conform…

- Primele rezultate privind voturile din București au aparut pe surse. Nicușor Dan a obținut 37% din voturile exprimate de bucureșteni pana la ora 12.00, transmite Pro Tv Principala sa contracandidata, Gabriela Firea, a fost votata de 26% dintre alegatori, iar pe poziția a treia se situeaza Cristian Popescu…

- Primele rezultate privind voturile din București au aparut pe surse. Nicușor Dan a obținut 37% din voturile exprimate de bucureșteni pana la ora 12.00, transmite Pro Tv Principala sa contracandidata, Gabriela Firea, a fost votata de 26% dintre alegatori, iar pe poziția a treia se situeaza Cristian Popescu…

- Cristian Popescu Piedone ar caștiga alegerile pentru Primaria Capitalei, iar Nicușor Dan se va pe 2, la foarte mare distanța. Candidatul PSD-PNL ar obține puțin voturi. Potrivit unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde , in cazul in care alegerile pentru Primaria Capitalei ar…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 12 martie, ca optiunea liberalilor pentru Primaria Capitalei este acum Sebastian Burduja, președintele PNL București, iar decizia finala este așteptata peste cateva zile, dupa o ultima discuție in coaliție cu PSD privind posibilitatea unui candidat…