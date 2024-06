Stiri pe aceeasi tema

- Rizea Costinel, candidatul AUR, l-a invins in lupta electorala pentru primaria Rau Alb pe primarul in funcție Catalin Preda (PSD). Preda conducea localitatea din 2008. Prezența la vot in comuna a fost de 73,81%.

- Constantin Ana mai ramane la Primaria orașului Pucioasa pentru inca un mandat, al treilea, dupa ce și-a invins contracandidatul cu un scor zdrobitor de 89%. 5 589 de dambovițeni au votat in Pucioasa, reprezentand un procent de 48,3% din numarul total al celor inscriși pe listele permanente.

- Interviu cu dr. Alexandru Patrașcu, managerul Spitalului Orașenesc „Sf. Dimitrie” Targu Neamț – Cum ați caracteriza acest prim mandat de 4 ani ca manager? Cu bune, dar și cu rele. Am pornit la drum cu scepticismul celor dragi mie, dar cu optimismul orbesc al tinereții și cu energia specifica zodiei…

- Un conflict intens intre autoritați și localnici a izbucnit in orașul Mihailești, dupa ce Primaria a decis inchiderea unei strazi din satul Novaci. Situația a degenerat, iar intervenția jandarmilor și a mascaților a fost necesara pentru a dispersa mulțimea furioasa. Este drumul de acces al copiilor…

- George Rotaru, candidatul PSD pentru primaria localitații Vulcana Pandele vine din zona privata, unde are o experiența profesionala de 16 ani, dar a strans și o experiența administrativa din postura de consilier local. Rotaru are 36 de ani, este casatorit și a absolvit studiile facultații de Științe…

- Un candidat la Primaria din Bradeni a fost implicat duminica intr-un scandal de amploare dupa ce a filmat cu drona casele parinților și a fratelui actualului primar, Liviu Modoi, fara acord. Fratele primarului PNL din comunca sibiana Bradeni l-a lovit cu biciul pe candidatul PSD la primarie, duminica,…

- In 2020 la conducerea primariei Godeanu a venit Sabina Gheorghieci, soția fostului primar. Totul dupa ce Ionica Gheorghieci a fost condamnat la inchisoare cu suspendare in 2017, iar timp de 5 ani nu a mai avut voie sa ocupe vreo funcție publica.Acum, dupa ce timp de 4 ani soția i-a ținut locul cald…

- S-a rupt lanțul de iubire intre PSD și primarul comunei Vulcana-Pandele, Radu Vasile! Dupa ce a transmis ca nu mai poate colabora cu oameni care nu pun pe primul loc nevoile localitații, edilul a sarit rapid in barca PNL-ului, care l-a primit cu brațele deschise. Așadar, la alegerile locale din vara,…