- S-A DECIS… Ultima etapa a campionatului Ligii 4 Vaslui a stabilit ultima echipa retrogradata direct, dar și echipele care vor merge la barajul de menținere/promovare in Liga 4. Victoria Muntenii de Jos și Speranța Dranceni au retrogradat direct, in timp ce Sporting Vaslui și Viitorul Rebricea merg la…

- UMAR LA UMAR… Unirea Dodești și FC Ghergheleu și-au continuat duelul de la distanța pentru locul doi in play-off-ul Ligii 5, ultimul care asigura promovarea directa, ambele reușind sa obțina victorii clare in runda de la finalul saptamanii trecute. FC Unirea Dodești a caștigat duelul cu Gloria Manjești,…

- DUEL… Prima etapa din returul play-off-ului Ligii 5 a mai limpezit lucrurile in privința luptei pentru promovarea in primul eșalon fotbalistic al județului. Hușana Huși este ca și promovata in Liga 4, Dodești și Ghergheleu se vor lupta pentru al doilea loc direct promovabil, in timp ce Tanacu, Stanilești…

- REUȘITE… FC Unirea Dodești și Olimpia Stanilești au obținut victorii categorice in ultima etapa a turului din play-off-ul Ligii 5. Dodeștenii au invins pe Tanacu (5-0), iar Stanileștiul a caștigat duelul cu Gloria Manjești (4-1). Unirea Dodești a trecut repede peste eșecul usturator de la Huși și a…

- SUCCES… Victorie mare pentru FC Ghergheleu in lupta pentru promovarea in Liga 4! “Roș-negrii” caștiga la Manjești (4-0) și revin pe loc de promovare directa. Victorie la scor și pentru CSM Hușana Huși, 4-0 cu Unirea Dodești. FC Ghergheleu a inceput jocul ca o favorita indiscutabila, instalandu-se din…

- SEMIEȘEC… Comstar Vaslui a facut un pas greșit pe terenul Viitorului Rebricea, 2-2, dar ramane pe primul loc in Liga 4, cu 41 de puncte, avand un avans de 8 puncte fața de Sporting Banca. Etapa a 15-a a Ligii 4 Vaslui a adus un rezultat total surprinzator. Viitorul Rebricea, echipa aflata in lupta pentru…

- MERG MAI DEPARTE… Cu o etapa inainte de finalul sezonului regulat se cunosc doar doua echipe calificate in play-off-ul Ligii 5. Este vorba despre Phoenix Tanacu (Seria 1) și CSM Hușana Huși (Seria a 2-a), echipele aflate pe locul 1 in cele doua serii. Ultima etapa se anunța palpitanta in privința celorlalte…

- LUPTA… Batalie incinsa pentru calificarea in play-off-ul Ligii 5. In seria a 2-a, Unirea Dodești, Racova Pușcași, Olimpia Stanilești și Voința Perieni se lupta pentru ultimele doua locuri ramase disponibile. Racova Pușcași a obținut o victorie importanta in cursa pentru play-off-ul Ligii 5. Trupa…