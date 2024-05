Stiri pe aceeasi tema

- Aripa armata a Hamas a anunțat ca a luat „prizonieri” soldati israelieni in cursul unei ambuscade, sambata, in tabara Jabalia din Fasia Gaza, incident pe care armata israeliana l-a negat. Tot in Gaza, cel putin zece persoane, intre care si copii, au murit dupa un atac cu drone la o scoala in care se…

- Mulțimea de oameni s-a adunat sambata seara, 25 mai, la Tel Aviv, pentru a cere guvernului condus de Benjamin Netanyahu sa faca eforturi pentru a obtine eliberarea ostaticilor tinuti captivi in Fasia Gaza de miscarea palestiniana Hamas, a relatat Agerpres.Oamenii au cerut, de asemenea, alegeri anticipate…

- Armata israeliana a declarat ca a purtat vineri, la Jabalia, luptele „poate cele mai incrancenate” in aceasta zona din nordul Fasiei Gaza de la inceputul ofensivei sale terestre pe teritoriul palestinian, la 27 octombrie. Armata israeliana anuntase la inceputul lui ianuarie ca a „incheiat destructurarea…

- Cel puțin cinci soldați israelieni au fost confundați de camarazii lor cu luptatori Hamas și uciși in zona taberei de refugiati Jabalia din nordul Fasiei, relateaza agenția spaniola de presa EFE, citata de Agerpres.Este vorba despre militari cu varste cuprinse intre 20 și 22 de ani, potrivit unei liste…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost operat „cu succes” de hernie, potrivit unui comunicat al biroului sau dat publicitatii luni, relateaza AFP. Netanyahu este „in forma buna si incepe sa se refaca”, a precizat biroul sau la finalul acestei interventii chirugicale, duminica seara, urmarita…

- Ministrul francez al Apararii, Sebastien Lecornu, a declarat, intr-un interviu pentru publicația La Tribune, ca vehiculele blindate „inca funcționale” și rachetele Aster fac parte dintr-un nou pachet de ajutor destinat Ucrainei, relateaza cotidianul Le Parisien, citat de News.ro.„Pentru a tine o linie…

- Mulți dintre cei peste 13.000 de copiii care au murit in razboiul dintre Israel și Hamas, inceput in octombrie 2023, sufereau de malnutriție severa și nu aveau „nici macar energia necesara pentru a plange”, a declarat duminica directoarea executiva a UNICEF, Catherine Russell, la CBS News, relateaza…

- Cel putin 11 morti si 100 de raniti intr-un sens giratoriu, in orasul Gaza, in tiruri ”israeliene” asupra unei multimi care astepta ajutoare umanitare, anunta Ministerul Sanatatii al Hamas, potrivit news.ro. Ministerul Sanatatii al Hamas anunta vineri ca cel putin 11 persoane au fost ucise, iar alte…