- Kate, printesa de Wales, a salutat multimile si a zambit larg de la balconul Palatului Buckingham, sambata, dupa ce a asistat la parada militara „Trooping the Colour”, organizata in onoarea zilei regelui Charles al III-lea, aceasta fiind prima sa aparitie publica din acest an, dupa ce a fost diagnosticata…

- Printesa Kate, sotia printului William al Marii Britanii, si-a facut prima aparitie publica sambata, la Londra, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in urma cu peste cinci luni, relateaza Reuters si AFP. Printesa de Wales, purtand o tinuta in culori pale, a mers intr-o trasura alaturi de copiii ei…

- Prințesa Kate a Marii Britanii a sosit sambata la Palatul Buckingham, ea avand prima sa apariție publica de la operația chirurgicala de acum cinci luni, care a dezvaluit ca are cancer, noteaza Reuters, conform Hotnews. Postul de televiziune Sky News a aratat-o pe Kate, imbracata intr-o ținuta alba,…

- Kate, printesa de Wales a Marii Britanii, care face chimioterapie, a scris regimentului militar din care face parte pentru a-si cere scuze ca a lipsit sambata de la o parada militara, adaugand ca spera sa se intoarca foarte curand, relateaza Reuters."A fi Colonelul vostru ramane pentru mine o mare onoare…

- Dupa 9 ani, FCSB e campioana Romaniei! A invins-o pe Farul, 2-1, in etapa a 7-a din play-off și și-a adjudecat titlul in Superliga. LPF a decernat trofeul la meciul cu CFR Cluj. Fotoreporterul Raed Krishan a fost „all-in” pe toata durata zilei. Dupa 9 ani de pauza, FCSB este campioana Romaniei. Iar…

- Familia regala are agenda plina de evenimente in aceasta vara, iar unele dintre ele presupu și o prezența feminina.Cea aleasa pentru aceasta misiune ar urma sa fie Prințesa Beatrice, in varsta de 35 de ani, una dintre fiicele Prințului Andrew și ale Ducesei Sarah Ferguson, conform Daily Mail.Potrivit…

- Paris Hilton (43 de ani) și soțul ei Carter Reum (43 de ani) au doi copii, Pheonix (1 ani) și London, care a venit pe lume in urma cu doar cateva luni. Ambii au venit pe lume cu ajutorul unei mame surogat. Fanii lui Paris Hilton au observat ca vedeta, care deține o avere de […] The post Paris Hilton…

- Primarul celui mai bogat sector din Capitala a spus ca nu are bani suficienți pentru intreținerea spațiilor verzi, respectiv pentru intreținerea terenurilor de joaca. Din acest motiv, edilul a anunțat ca incepand de astazi, 1 aprilie, aceste terenuri de joaca vor fi inchise. Primarița-pompier de la…