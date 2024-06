Stiri pe aceeasi tema

Dupa numararea voturilor din comuna Mirșid, primar al comunei ramane Calin Bereschi, reprezentantul Partidului Social Democrat.

Dupa numararea voturilor din comuna Crasna, primar al comunei ramane Kovacs Istvan, reprezentantul UDMR.

Dupa numararea voturilor din orașul Șimleu Silvaniei, primar al localitații ramane Cristian Lazar, reprezentantul Partidului Național Liberal.

Dupa numararea voturilor din comuna Horoatu Crasnei, primar al comunei ramane Mirișan Marian, reprezentantul Partidului Național Liberal.

Dupa numararea voturilor din comuna Salațig, noul primar al comunei este Grigore Marieș, reprezentantul Partidului Național Liberal.

Primarul comunei Pestera, judetul Constanta, Nicoleta Vrabie a intrat in randurile Partidului National Liberal si candideaza pentru un nou mandat de primar. Nicoleta Vrabie a precizta pentru ZIUA de Constanta ca a venit momentul sa faca acest pas si ca regreta ca nu a facut o mai demult. In anul 2020,…

Primarul comunei Valea Ursului, Viorel Smeria, ales pentru prima data inca din anul 2000 și care se bucura și in prezent de un imens suport din partea din partea localnicilor, așa cum ne arata și rezultatele ultimelor randuri de alegeri, a decis sa se alature echipei Partidului Național Liberal. "Ma…

Un nou șoc in PNL Dambovița! Liberalii au ramas fara inca un primar in funcție. Astazi, edilul comunei Baleni, Florea Mușat, a trecut in echipa PSD-ului și a oferit o noua lovitura sub centura Partidului Național Liberal. Florea Mușat este al patrulea edil liberal care trece in barca social democraților,…