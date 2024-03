Soldaţi israelieni au împuşcat mortal un atacator palestinian în apropiere de Hebron Soldati israelieni au ucis sambata un palestinian inarmat dupa ce acesta deschisese focul in apropierea unei colonii evreiesti din apropierea orasului Hebron, din sudul Cisiordaniei, transmite DPA, potrivit Agerpres. Autorul atacului a fost ''neutralizat'' de soldati din Fortele de aparare israeliene (IDF, armata israeliana).

Brigazile Al-Qassam, aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, a revendicat atacul.



Inregistrari video difuzate pe social media arata un barbat care deschide focul de arma dintr-un cimitir, inainte de a fi impuscat mortal de soldatii israelieni.



