- Una dintre persoanele care au donat sange la Centrul de Transfuzii din București a fost depistata ca fiind infectata cu COVID-19, a confirmat directoarea centrului, Doina Goșa, pentru Libertatea. In prezent, nu se știe daca persoana era infectata și la momentul la care a donat sange, insa punga de sange…

- Spitalul din satul Carpineni, din Hincești, a fost plasat in carantina din cauza unei paciente din Balceana, care a ascuns faptul ca a contactat cu o persoana infectata cu Covid-19. Anunțul a fost facut astazi de Primaria comunei Carpineni.

- O studenta a Universitatii Tehnice din Moldova a fost diagnosticata cu coronavirus. Caminul unde locuia fata este in carantina incepand cu dimineata zilei de joi, 19 martie, pentru o perioada de 14 zile. In cladire au ramas aproximativ 50 de persoane. Accesul este interzis, scrie JurnalTV.

- Guvernul finlandez recomanda anularea tuturor evenimentelor publice cu mai mult de 500 de participanti pentru a preveni raspandirea coronavirusului, a declarat joi premierul Sanna Marin, al carei guvern se pregateste pentru un scenariu in care circa o treime din populatia Finlandei ar ajunge sa fie…

- Zece paramedici pompieri de la ISU București-Ilfov sunt in carantina in centrul de la Cațelu. Masura are loc dupa ce au transportat fara echipamente de protecție un barbat infectat cu coronavirus. Pacientul a calatorit in Israel impreuna cu ofițerul MAI depistat pozitiv cu Covid-19. Dupa predarea pacientului…

- Procurorii au deschis dosar penal pe numele polițistului pensionar bolnav de COVID-19 de la care au contractat boala șase persoane, intre care și un medic. Barbatul era internat la Spitalul Gerota din București din 5 martie și a ascuns faptul ca se intorsese din Israel. Potrivit Grupului de comunicare…

- Toate persoanele care sosesc in Israel vor fi plasate in carantina timp de doua saptamani cu scopul de a evita raspandirea noului coronavirus (Covid-19) in tara, a anuntat luni premierul Benjamin Netanyahu, scrie AFP.

- Intreg judetul Gorj se afla sub lupa specialistilor. O ancheta epidemiologica a fost deschisa dupa ce un tanar de 25 de ani, din localitatea Prigoria, a fost confirmat cu coronavirus. Tanarul este de altfel, primul roman infectat cu Covid-19.