Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de interceptare israelian Iron Dome a doborat 97% din rachetele palestiniene pe care le-a atacat in timpul luptelor din Gaza din weekend, a declarat armata, o imbunatațire a performanței sistemului susținut de SUA, scrie Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sistemul de interceptare israelian Iron Dome a doborat 97% din rachetele palestiniene pe care le-a atacat in timpul luptelor din Gaza din weekend, a declarat armata, o imbunatațire a performanței sistemului susținut de SUA, scrie Reuters.

- Fortele israeliene au continuat sa bombardeze Fasia Gaza. Ca riposta, gruparea armata Jihad Islamic a tras rachete spre statul evreu la primele ore ale zilei de sambata. Brigazile Al-Quds, aripa armata a Jihadului Islamic, au spus ca au lansat vineri „peste 100 de rachete” spre teritoriul israelian…

- Rusia și-a aratat marți sprijinul pentru China, pe tema vizitei președintelui Camerei Reprezentanților SUA, Nancy Pelosi in Taiwan, avertizand Washingtonul ca o astfel de vizita „provocatoare” va exacerba tensiunile dintre Washington și Beijing, relateaza Reuters.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat ca starea de sanatate a presedintelui rus Vladimir Putin este buna, respingand "informatiile false" cu privire la starea proasta de sanatate a liderului rus, relateaza Reuters. "Este pe deplin sanatos (n.r. Putin)", a declarat purtatorul…

- Armata sud-coreeana a declarat duminica ca a detectat rachete care par a fi trase de Coreea de Nord, posibil de la lansatoare multiple de rachete (MLR). Șeful Statului Major al Coreei de Sud a anunțat ca rachetele au fost detectate dupa ora 18.00 și ca armata a intarit supravegherea și nivelurile de…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost impuscat in cursul unui eveniment electoral in orasul Nara, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters si AFP. Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost tinta unui atac armat, iar agentia de presa Kyodo si postul national…

- Rusia isi reduce ofensiva in Ucraina, pentru a permite evacuarea civililor, a afirmat marti ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, relateaza agentia de presa rusa RIA, preluata Reuters, conform Agerpres.