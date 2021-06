Stiri pe aceeasi tema

- Partidul arab Raam, condus de islamistul Mansour Abbas, a oficializat miercuri seara sprijinul pentru o coalitie anti-Benjamin Netanyahu, eliminand unul dintre ultimele obstacole in calea formarii unui guvern in Israel, relateaza AFP, preluata de Agerpres . Acest lucru inseamna un pas inainte pentru…

- Dupa doi ani de incertitudini, o noua coaliție de guvernamânt a fost formata și este pregatita sa-l înlocuiasca pe premierul Benjamin Netanyahu. Liderul opoziției Yair Lapid i-a informat oficial pe președintele Reuven Rivlin și pe președintele Knessetului, Yariv Levin, miercuri seara ca…

- Liderul opozitiei din Israel, Yair Lapid, s-a apropiat miercuri de debarcarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu si de formarea unui nou guvern dupa ce a fost de acord cu conditiile puse de mai multe partide, inclusiv unul condus de ministrul apararii, Benny Gantz, a anuntat un purtator de cuvant,…

- Un oficial Hamas a spus miercuri ca se așteapta ca Israelul și militanții din Gaza sa ajunga la un armistițiu ”într-o zi sau doua” care sa puna capat violenței care dureaza de 10 zile, relateaza Reuters. ”Cred ca eforturile în curs care vizeaza armistițiul vor avea…

- Presedintele american Joe Biden i-a telefonat luni dupa-amiaza premierului israelian Benjamin Netanyahu si si-a exprimat sprijinul pentru un armistitiu, in conditiile in care luptele dintre Israel si Hamas au intrat in a doua saptamana, relateaza Reuters preluat de agerpres. ”Presedintele…

- Presedintele american Joe Biden a anunțat ca a l-a sunat miercuri pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, la scurt timp dupa anuntul trimiterii unui emisar in Israel si teritoriile palestiniene, Hady Amr, pentru a solicita „in numele presedintelui Biden o dezescaladare a violentei” intensificate…