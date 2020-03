Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, aflat in pline negocieri pentru formarea unui nou guvern, a cerut luni amanarea procesului in care este inculpat pentru coruptie, motivand ca nu a avut acces la o serie de documente din dosar, transmite AFP. Avocatii lui Netanyahu au trimis o scrisoare tribunalului din Ierusalim pentru a cere o amanare de 45 de zile a procesului, care urmeaza sa inceapa la data de 17 martie. 'In momentul depunerii acestei solicitari, inca nu am primit toate piesele de la dosar stranse in timpul anchetei', afirma avocatii in scrisoarea consultata de AFP. Benjamin…