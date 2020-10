Naționala Romaniei a ratat prezența la Euro 2020, nefiind in stare sa intre nici pe ușa din spate. Tricolorii au pierdut in semifinale, in Islanda, cu 2-1, la capatul unui joc extrem de slab, fara busola. De evoluția de la Reykjavik a fost dezamagit și directorul tehnic al FRF , Mihai Stoichița. „Și noi suntem dezamagiți. Nu prea a fost seara noastra. Puteam sa revenim in joc daca eram mai atenți. Nu pot sa ma iau de arbitraj, dar toata lumea a vazut. Aveam șansa sa ne ducem in prelungiri. Dar din pacate, asta este, mergem mai departe. E foarte greu sa joci cu o echipa care are 1,90 metri și așeaza…