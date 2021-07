Islanda declară săptămâna de muncă de 4 zile un "succes răsunător" / Doar bugetari au participat la programele-pilot Programele-pilot privind saptamâna de munca de 4 zile pentru angajații din sistemul bugetar au fost un &"succes rasunator&" în Islanda și i-au facut pe numeroși angajați sa opteze pentru un program mai scurt, afirma cercetatori citați de BBC.



Studiile în cadrul carora muncitorii au fost platiți cu aceeași suma de bani pentru mai puține ore de munca au avut loc între 2015 și 2019, acestea aratând ca în majoritatea companiilor productivitatea a ramas la același nivel sau chiar s-a îmbunatațit, potrivit cercetatorilor.



Mai multe testari similare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Islanda, mulți dintre angajați au trecut la un program de lucru mai scurt, dupa ce experimentul unei saptamani de patru zile a reprezentat un „succes copleșitor”, informeaza BBC.Experimentul, in care angajaților li s-a platit același salariu pentru ore mai puține de lucru, au avut loc intre anii…

- Saptamâna de munca de 4 zile începe sa prinda având în unele țari, chiar și în cele care sunt cunoscute pentru „orele lungi” la birou. Nu a existat întotdeauna o saptamâna de 5 zile de munca, în urma cu circa un secol fiind 6-7 zile. Așadar,…

- Producatorul auto Renault a incheiat vineri un acord cu sindicatele din Franta care va permite ca mii de angajati sa lucreze de acasa timp de pana la trei zile pe saptamana, transmite Reuters. Noile decizii referitoare la munca vor fi aplicate in mai multe etape, incepand din septembrie 2021,…

- Un protest spontan a inceput, luni dimineața, in fața Primariei din Focșani, transmite publicația locala Monitorul de Vrancea și news.ro . Suparați ca le-au intarziat salariile o saptamana, toți angajații au refuzat sa intre la munca. Potrivit primarului Cristi Misaila, plata salariile nu poate fi efectuata…

- Jumatate dintre angajatii romani (50%) nu ar lucra pentru o companie cu reputatie proasta, chiar daca acest lucru le-ar aduce o crestere salariala, iar principalul motiv pentru care romanii nu aplica pentru un loc de munca este ca nu cunosc detalii despre mediul de lucru din compania respectiva, arata…

- In prezent, foarte multe romance lucreaza in strainatate ca ingrijitoare de batrani, deși acestea aduc sume importante de bani in țara, ele sunt ignorate de autoritați, iar de cele mai multe ori nu beneficiaza de protecție sociala, scrie Deutsche Welle. In Romania sunt aproape 2.000 de angajatori care,…

- Toti angajatii din Arabia Saudita trebuie sa fie vaccinati anti-COVID-19 pentru a se putea prezenta la locul de munca, atat in sectorul public cat si in cel privat, a anuntat vineri Ministerul Resurselor Umane si al Dezvoltarii Sociale din aceasta tara, relateaza EFE, citat de

- Un studiu realizat de oameni de stiinta australieni a ajuns la concluzia ca angajatii care lucreaza in tura de noapte prezinta un risc semnificativ mai mare de a contracta noul coronavirus in comparatie cu lucratorii din tura de zi, informeaza marti Xinhua. O echipa internationala de cercetatori, condusa…