Irlanda relaxează restricţiile antiepidemice de Crăciun Autoritațile din Irlanda anunța relaxarea restrictiilor antiepidemice de Craciun, insa avertizeaza ca restricțiile vor fi inasprite din nou daca vor crește infectarile cu SARS_CoV-2. Se deschid salile de sport, comerțul cu amanuntul și saloanele de frizerie/coafura. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Marea Britanie relaxeaza restricțiile in preajma Craciunului a permite reuniunile de familie Autoritatile din Marea Britanie au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite…

- Cele patru națiuni din Regatul Unit au convenit sa relaxeze restricțiile COVID-19 de Craciun pentru a permite pana la trei gospodarii sa se intalneasca acasa timp de cinci zile, relateaza Reuters. Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au adoptat abordari diferite in ceea ce privește gestionarea…

- Autoritatile britanice au decis marti sa relaxeze pentru cateva zile in preajma Craciunului restrictiile impotriva epidemiei de COVID-19, pentru a permite reuniunile de familie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Trei gospodarii diferite se vor putea reuni in acelasi loc, pe o perioada de cel…

- Slovacia va redeschide la jumatate din capacitate teatrele, salile de cinema și bisericile incepand de luni, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. De asemenea, salile de fitness și piscinele vor putea opera cu un numar limitat de vizitatori, ca urmare a relaxarii restricțiilor impuse pentru a stopa…

- "Saptamanile care urmeaza vor fi dure", a spus seful guvernului, anuntand extinderea interdictiei de circulatie care va fi valabila intre orele 21.00 si 6.00. In Franta au fost inregistrati mai mult de 34.000 de morti din cauza Covid-19. Peste 26.000 de noi cazuri au fost recenzate in 24 de…

- Restrictiile sociale urmeaza sa fie relaxate in New South Wales (NSW), statul cu cea mai mare populatie din Australia, au anuntat luni autoritatile locale, in contextul in care numarul cazurilor de coronavirus continua sa scada, potrivit DPA, citata de AGERPRES.Incepand de vineri, numarul…

- Autoritatile din Israel au initiat, duminica, relaxarea restrictiilor antiepidemice, instituite in urma cu o luna din cauza cresterii infectiilor SARS-CoV-2, informeaza site-ul Ynetnews.com.A fost a doua oara anul acesta cand in Israel au fost instituite interdictii generale de circulatie,…

- Autoritatile din Australia au anuntat duminica o usoara relaxare a restrictiilor impuse la Melbourne, al doilea oras cel mai populat al tarii, dupa reizbucnirea unui focar de COVID-19 in iunie si peste 100 de zile de carantina, relateaza EFE.Daniel Andrews, guvernatorul statului Victoria,…