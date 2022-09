Autoritatea irlandeza de reglementare in domeniul confidențialitații datelor a fost de acord sa aplice o amenda record de 405 milioane de euro (402 milioane de dolari) rețelei de socializare Instagram , in urma unei investigații privind modul in care aceasta a gestionat datele copiilor, a declarat un purtator de cuvant. Investigația, care a inceput in 2020, s-a concentrat pe utilizatorii copii cu varste cuprinse intre 13 și 17 ani carora li s-a permis sa opereze conturi de afaceri, ceea ce a facilitat publicarea numarului de telefon și/sau a adresei de e-mail a utilizatorilor, scrie Reuters. „Am…