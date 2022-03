Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se afla in a patra saptamana de bombardamente, iar pana in prezent sute de civili ucraineni și-au pierdut viața, fiind victimele unui lider tiran, care dorește cu toata puterea sa dețina controlul absolut. Din pacate, mulți copilași și-au pierdut viața alaturi de familiile lor sau chiar in fața…

- Romania, in general, ramane tara de tranzit pentru refugiatii din Ucraina, iar judetul Iasi nu face exceptie. Pe parcursul zilei de ieri, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au intrat in tara in total 986 de autoturisme si 3.285 de persoane, din care 1.022 cetateni ucraineni. Pe la Punctul…

- Mai multi soldati rusi au vorbit despre razboiul din Ucraina intr-o conferinta de presa. Andrei Pozeev, unul dintre ei, a declarat ca "Vladimir Putin este un mincinos si un criminal de razboi".

- O familie de romani gazduiește aproape trei duzini de refugiați ucraineni in Adunații-Copaceni, langa capitala București, scrie vineri televiziunea americana CNN , care publica marturia unei adolescente de 14 ani din Harkov, refugiata in Romania. ONU estimeaza ca cel puțin 2,5 milioane de persoane au…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, 2 martie, in debutul ședinței de Guvern, ca 46.435 de refugiați ucraineni au ramas in Romania, dintre cei peste 100.000 care au intrat in țara noastra in cele 7 zile scurse de la invadarea Ucrainei de catre Rusia.„Am analizat ultimele date ale situației și…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures va sustine studentii ucraineni din Targu Mures, precum si mediul universitar din tara vecina, a anuntat, aseara, rectorul dr. Leonard Azamfirei. Intr-o postare pe facebook, Azamfirei a adaugat ca, intr-un…

- Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina in cursul zilei de joi, iar lumea fotbalului s-a unit și a transmis mesaje impotriva razboiului. UEFA a decis insa sa cenzureze bannerul aratat de Napoli și de Barcelona inainte de startul meciului din Europa League.

- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Klitschko, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunand ca acesta este “o cangrena” pentru Europa. Klitschko a inceput sa faca pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…