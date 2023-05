Stiri pe aceeasi tema

- Irina Margareta Nistor, acum in varsta de 66 de ani, a trait o poveste de dragoste ca in filme. Criticul de film avea doar 28 de ani cand a inceput relația interzisa cu un barbat insurat, care avea copil. Invitata in emisiunea Cristinei Șișcanu de la MetropolaTV, Irina Margareta Nistor a facut dezvaluiri…

- Tily Niculae și-a dorit mult sa devina mama, iar acum are doi copii superbi. Actrița, care in ultima perioada s-a retras din lumina reflectoarelor de dragul familiei, și-a deschis sufletul și a vorbit despre greutațile pe care le-a intampinat inainte de a deveni mama a doua oara.Mulți o cunosc pe Tily…

- Anamaria Prodan a povestit in cadrul unui podcast cum a reușit sa o seduca noul ei iubit, milionarul Flavius Nedelea și ce anume o atrage cel mai mult la acesta. Anamaria Prodan a declarat, acum cateva luni, ca intr-adevar are un nou iubit, insa momentan prefera sa pastreze misterul cu privire la identitatea…

- In acest moment Romania nu indeplineste criteriile privind aderarea la zona euro. Anunțul a fost facut de președintele Klaus Iohannis, care a atras atenția asupra faptului ca nu este realist ca tara noastra sa fixeze un termen pentru aceasta. „In conditiile in care avem crize suprapuse, criza energetica,…

- Calin Georgescu a fost ales, sambata, președinte al Partidului Alianța Antreprenorilor și Agricultorilor (AAA) in cadrul Congresului, organizat la București. Expert internațional in dezvoltare durabila, cu o experiența de 17 ani in cadrul Organizației Națiunilor Unite, Georgescu a fost și raportor special…

- Ghetoul de la Pata Rat este imaginea neagra a „orașului de cinci stele”, Cluj-Napoca. Oamenii traiesc langa un munte de gunoaie și sunt imparțiți pe triburi și teritorii. Cunoscuta peste hotare prin reportajele de la BBC si Channel 5, groapa de gunoi a Clujului, Pata Rat, e locul unde traiesc peste…