O bihoreancă şi-a strangulat fratele în stradă 20 de minute O crima infioratoare petrecuta zilele trecute in comuna Santandrei din judetul Bihor, in urma caruia un barbat de 42 de ani, a decedat a fost elucidata de anchetatori pe baza unor inregistrari video stradale. Asasinul este o femeie din Santandrei, iar victima este fratele acesteia. Femeia a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, sub acuzatia de omor savarsit asupra unui membru de familie si risca o pedeapsa cu inchisoarea de minim 25 de ani.Inregistrarile video stradale arata ca femeia si-a premeditat fapta, in sensul ca a avut la ea o franghie, fiind pregatita sa-si ucida fratele. Imaginile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

