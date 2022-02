Daca pe litoralul romanesc avem o oferta de 542 de hoteluri, pe litoralul bulgaresc aceasta este de 804 hoteluri. In Romania, topul celor mai solicitate statiuni este condus de Mamaia-Navodari, Eforie Nord, Venus, Jupiter. In Bulgaria, cele mai cautate statiuni sunt: Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Albena, Obzor, Balchik. “IRI Travel, principalul touroperator specializat atat pe litoralul bulgaresc, cat si pe cel romanesc, anunta lansarea in forta a ofertelor tip early booking pentru sezonul estival 2022, sub genericul Vacanta la Marea Neagra. Turistii spera ca acest an va aduce finalul pandemiei.…