Iranul și China au semnat sambata, 27 martie, la Teheran, un “acord de cooperare strategica și comerciala”, aflat in discuție și negocieri de mai mulți ani, a anunțat un purtator de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Said Khatibzadeh. Acordul a fost semnat de ministrul chinez de Externe, Wang Yi, aflat in vizita in aceste […] Articolul Iranul și China au semnat un acord de cooperare pe 25 de ani apare prima data in Curierul National .