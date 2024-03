Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele zile, odata cu apropierea sesiunilor celor doua foruri supreme și lansarea obiectivelor de creștere a PIB-ului diferitelor regiuni ale Chinei, se discuta tot mai mult despre perspectivele economiei chineze in acest an. Dupa ce China a ajuns a doua cea mai mare entitate economica din lume,…

- Capacitatea resurselor funciare trebuie intarita pentru asigurarea unei dezvoltari de inalta calitate a regiunilor din China, iar capacitatea de gestionare a situațiilor de urgența la nivel local trebuie sa fie imbunatațita in continuare, a declarat luni presedintele Chinei, Xi Jinping, la cea de-a…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și soția, Peng Liyuan, au trimis un mesaj de felicitare elevilor și profesorilor de la US Lincoln High School, cu ocazia Anului Nou chinezesc. In mesaj a fost lansata invitația de a vizita China și de a participa la proiectele de schimburi interumane, inclusiv la cel…

- Valoarea totala a Produsului Intern Brut (PIB) al țarii, inregistrat in anul 2023, a depașit 126.000 miliarde yuani (aproximativ 17.509 miliarde USD), in creștere cu 5,2% comparativ cu anul precedent. In acest context, principalele obiective naționale au fost indeplinite, a declarat directorul Biroului…

- Fermierii protestatari și ministrul Agriculturii au ajuns la un acord privind solicitarile fermierilor. Reprezentantul fermierilor din Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) Marius Micu a anuntat ca probabil ca va fi decisa suspendarea protestelor. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri in Marea Sala a Poporului din Beijing o intalnire cu prim-ministrul belgian, Alexander De Croo. Xi Jinping a afirmat in cadrul intalnirii ca in cei 53 de ani dupa stabilirea relațiilor diplomatice intre China și Belgia, colaborarile bilaterale in toate…

- Granturile ”Mandru sa fiu Fermier'” au fost oferite de World Vision Romania și BNP Paribas Leasing Solutions in cadrul celui de-al doilea an de parteneriat Peste 750 de liceeni și 30 de profesori din 15 licee din Romania au beneficiat, in acest an, de granturile “Mandru sa fiu Fermier”, oferite de World…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Tunisiei, Kais Saied, au transmis miercuri mesaje de felicitare, cu ocazia celei de-a 60-a aniversari de la stabilirea relațiilor diplomatice bilaterale. Xi Jinping a transmis ca intre China și Tunisia au fost stabilite relații de prietenie tradiționale.…