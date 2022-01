Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a dat sancșiuni pentru 51 de americani pentru implicarea lor in atacul cu drona din 3 ianuarie 2020 de langa aeroportul international din Capitala Irakului, Bagdad, in care a fost ucis generalul iranian Qasem Soleimani si insotitorii sai, a informat sambata Ministerul de Externe iranian, transmit…

- Administrația Biden va relua un program controversat din epoca Trump, care îi obliga pe solicitanții de azil sa aștepte în Mexic pentru audierile pentru imigrarea în SUA, în conformitate cu un ordin al unei instanțe federale, au declarat joi oficiali americani și mexicani, citați…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a anuntat ca inca 27 de diplomati rusi au fost expulzati din SUA si vor parasi aceasta tara pe 30 ianuarie, relateaza duminica Reuters. ”Diplomatii nostri sunt expulzati (…) Un grup numeros din randul colegilor mei, 27 de persoane impreuna cu familiile lor…

- Ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a anuntat ca inca 27 de diplomati rusi au fost expulzati din SUA si vor parasi aceasta tara pe 30 ianuarie, relateaza duminica Reuters. ”Diplomatii nostri sunt expulzati (…) Un grup numeros din randul colegilor mei, 27 de persoane impreuna cu familiile lor…

- Militantul pro-Trump Jacob Chansley, devenit faimos datorita coarnelor de bizon pe care le-a purtat pe cap in timpul asaltului de la Capitoliu din 6 ianuarie, a fost condamnat la aproape 3 ani si jumatate de inchisoare de un tribunal din Washington. Procurorii cerusera o pedeapsa mai grea, de 51 de…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, este in Europa pentru doua summituri importante. Azi-noapte a ajuns la Roma alaturi de Prima Doamna. Este al doilea turneu european al lui Joe Biden, de cand a preluat mandatul. Presedintele SUA, Joe Biden, a sosit vineri la Roma, unde urmeaza sa se intalneasca…

- Vizita recenta a lui Donald Trump in Iowa a alimentat diverse speculații. Se zvonește ca acesta se pregatește pentru o conducere a Casei Albe din 2024. El este inca o forța puternica in cadrul partidului, noteaza BBC. S-a petrecut un moment graitor in timpul mitingului lui Donald Trump din Iowa State…

- Hotelul din Washington al fostului președinte american Donald Trump, un loc popular de intalnire pentru suporterii sai și pentru diplomați straini, a pierdut milioane de dolari in timpul administrației sale la Casa Alba. Potrivit unui raport al Camerei Reprezentanților, in spatele acestui hotel se ascund…