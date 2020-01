Presedintele iranian Hassan Rouhani le-a cerut compatriotilor sai sa nu permita ca politica omologului sau american Donald Trump de 'presiune maxima' asupra Teheranului sa afecteze unitatea natiunii, inaintea alegerilor parlamentare din februarie, transmite luni Reuters.



Conducatorii clericali ai Iranului se confrunta cu dificultati in mentinerea economiei pe linia de plutire in contextul sanctiunilor tot mai dure impuse de SUA dupa retragerea din acordul nuclear incheiat de marile puteri cu Teheranul in 2015. Exporturile vitale de petrol au fost mult reduse in urma sanctiunilor.

…