Stiri pe aceeasi tema

- Generalul iranian Qassem Soleimani a fost inmormantat miercuri in orasul sau natal, Kerman, la numai cateva ore dupa ce Iranul a atacat cu rachete doua baze militare din Irak, folosite de SUA, relateaza CNN, conform agerpres.ro. Atacul iranian a fost o replica la uciderea lui Soleimani de catre o…

- O busculada s-a soldat cu mai multi morti marti, la ingroparea generalului iranian Qassem Soleimani in sud-estul Iranului, unde s-a adunat o multime numeroasa, cerand razbunare prin strigate de ”Moarte Americii!” in timpul omagiului adus militarului ucis in Irak, intr-un atac aerian american, relateaza…

- Primul turneu la care participa campioana Simona Halep in 2020 este cel de la Adelaide, orasul natal al antrenorului ei, Darren Cahill.Intrecerea debuteaza pe 13 ianuarie cu o saptamana inainte de Australian Open , iar numarul 3 mondial se pregateste deja in orasul australian. "Sunt fericita sa ma intorc…

- Asasinatul intr-un atac cu drona american, vineri, la Bagdad, al arhitectului strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, si al lui Abou Mehdi al-Mouhandis, omul Teheranului in Irak si numarul doi in Hachd al-Chaabi - o coalitie paramilitara irakiana pro-iraniana -, a starnit furie la Teheran si ar putea…

- Puternicul comandant militar iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de

- Puternicul comandant militar iranian Qasem Soleimani, ucis intr-un raid american la Bagdad, va fi inmormantat marti in orasul sau natal Kerman din centrul Iranului, dupa trei zile de ceremonii de omagiere in intreaga tara, au anuntat sambata Gardienii Revolutiei, armata de

- Rezultatele provizorii centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) arata ca Viorica Dancila a castigat alegerile in orasul sau, ea obtinand la Videle 43% din voturi, in timp ce Klaus Iohannis a avut 24%.Citește și: Viorica Dancila comite o noua greșeala chiar in timp ce iși explica…

- Rezultatele provizorii centralizate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) arata ca Viorica Dancila a câstigat alegerile în orasul sau, ea obtinând la Videle 43% din voturi, în timp ce Klaus Iohannis a avut 24%.