Resturi dintr-o racheta ruseasca Kh-59, doborata de apararea antiaeriana, au avariat doua blocuri de locuințe in Krivoi Rog, orasul natal al presedintelui Zelenski, aflat in sudul țarii. Trei persoane au murit și cel puțin 38 au fost ranite, intre ele și copii. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 13 martie 2024, ora 01.00: Video | Un tren incarcat cu zeci de lansatoare de rachete romanesti a fost filmat in drum spre Ucraina

Un clip cu o garnitura de tren incarcata cu 32 de lansatoare multiple de rachete APR-40 romanesti…