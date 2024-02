Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Olanda si Polonia au semnat marti un acord menit sa reduca birocratia care impiedica deplasarea transfrontaliera rapida a trupelor si armelor de-a lungul unuia dintre principalele coridoare ce duc de la Marea Nordului la flancul estic al NATO, relateaza Reuters. Ca urmare a invaziei Rusiei…

- Rusia este pregatita sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale, in condițiile in care acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024, a declarat sambata vicepremierul rus Alexander Novak, citat de mai multe agenții de presa.In cadrul acordului pe…

- Rusia vrea sa poarte discuții cu Uniunea Europeana cu privire la livrarile de gaze naturale. Acordul de tranzit cu Ucraina expira la sfarșitul anului 2024. La inceputul acestei saptamani, diverse instituții media au citat guvernul ucrainean afirmand ca Kievul nu va discuta cu Moscova despre posibilitatea…

- Portul romanesc Constanta a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale in 2023, datorita unei cresteri a livrarilor din Ucraina si a proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare finantate de Uniunea Europeana, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuara. Traficul total de marfuri…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul contra Rusiei si a lansat un apel la sporirea eforturilor UE in aceasta privinta, transmite Reuters. In contextul blocarii in Congres a…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni, 8 ianuarie, ca majoritatea țarilor din Uniunea Europeana nu livreaza suficiente arme Ucrainei pentru a o ajuta sa lupte impotriva invaziei ruse, facand apel la aliați sa iși sporeasca eforturile, scrie Reuters.In condițiile in care sprijinul militar american…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Iranul și Rusia pot incheia un acord de vanzare de drone și rachete in urma expirarii restricțiilor ONU impotriva exporturilor iraniene de rachete și tehnologii legate de rachete, la 18 octombrie 2023.