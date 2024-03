Irakul va începe noi exploatări de gaze în 2024 Președintele irakian, Abdul Latif Rashid, a declarat ca Irakul intenționeaza sa inceapa noi proiecte de gaze in 2024 pentru a-și crește producția de gaze naturale și pentru a-și reduce progresiv importurile de gaze, scrie iraqinews.com. Remarcile lui Rashid au avut loc in timpul participarii sale la cel de-al șaptelea summit al Forumului țarilor exportatoare de gaze (GECF), care a avut loc in Algeria, unde a indicat ca noile proiecte vor fi incluse in cea de-a cincea și a șasea runda de licitații internaționale, potrivit unui comunicat citat de Agenția irakiana de știri (INA). Președintele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

