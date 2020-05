Stiri pe aceeasi tema

- Raportul afirma ca gruparea terorista ramane o „insurgența la nivel scazut”, incapabila sa dețina un teritoriu. Exista insa semne ingrijoratoare. In timp ce cooperarea in materie de securitate intre Statele Unite și Irak este probabil sa se aprofundeze, Forțele Democrate Siriene (SDF), partenerul american…

- Patru tadjici - acuzati de recrutare de persoane convertite la islam in scopuri teroriste si in vederea sustinerii organizatiei jihadiste Statului Islamic (SI) - au fost arestati de catre serviciile speciale poloneze, au anuntat luni acestea intr-un comunicat, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Convertiti…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) informeaza marti ca in luna aprilie a fost identificata o campanie de atacuri cibernetice a unei grupari de criminalitate cibernetica care utilizeaza troianul bancar Qbot (QakBot, Plinkslipbot, QuakBot) care vizeaza cu predilectie clientii organizatiilor din domeniul…

- Dupa declanșarea pandemiei de coronavirus au aparut tot felul de voci care au acuzat China ca minte in privința cifrelor reale ale celor infectați și a numarului morților din pricina COVID-19.Oficial, China a raportat 82.758 de cazuri de infectari și 4632 de decese.Aceste temeri vizavi de corectitudinea…

- Serviciul de Informatii si Securitate din Republica Moldova a decis sa limiteaze accesul la 52 de site-uri care raspandesc stiri false despre COVID-19, asta dupa ce fenomenul „fake news” a luat amploare in Republica Moldova, odata cu raspandirea coronavirusului in lume si in tara.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a anuntat marti aceste sanctiuni, care-i blocheaza orice schimb cu Statele Unite sau orice cetatean american. Pompeo a confirmat astfel identitatea succesorului lui Abu Bakr al-Baghdadi, fondatorul SI, mort in octombrie intr-un raid american in Siria. La putin…

- Statele Unite l-au plasat pe noul lider al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla pe lista neagra a ”teroristilor internationali”, relateaza AFP potrivit news.ro.Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a anuntat marti aceste sanctiuni, care-i blocheaza…

- 18 copii se afla printre cele 52 de persoane ranite de șoferul unei mașini care a intrat luni în mulțimea care participa la un carnaval în Volkmarsen, a spus joi poliția regionala, care a adaugat ca unele dintre victime sunt în stare critica. De asemenea, înca nu este clar motivul…