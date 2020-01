O racheta a cazut joi in districtul Dujail din provincia irakiana Salahuddin, in apropierea bazei aeriene Balad unde se afla trupe americane, transmite Reuters.



Sursa rachetei este necunoscuta.



Baza militara Balad este situata la aproximativ 80 de kilometri nord de Bagdad.



Dupa atacul american din 3 ianuarie de la Bagdad, in care a fost ucis influentul general iranian Qassem Soleimani, presedintele american Donald Trump a explicat ca acest raid a fost necesar pentru ''a opri'' un razboi.



Teheranul a ripostat, 11 rachete iraniene lovind…