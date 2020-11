Mai multe rachete Katiusa au cazut marti in asa-zisa Zona verde din Bagdad, unde se afla mai multe cladiri guvernamentale si ambasade straine, au anuntat surse din politia irakiana citate de Reuters si AFP.



Potrivit unei surse de securitate, au fost lansate cel putin patru rachete, una dintre ele aterizand in apropierea ambasadei Statelor Unite. Nu s-au inregistrat victime.



Sistemul de aparare antiracheta american C-RAM s-a declansat imediat in urma tirurilor de racheta.



Acestea survin la circa o luna de la un armistitiu declarat de factiunile irakiene favorabile…