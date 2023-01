Stiri pe aceeasi tema

- Andrew si Tristan Tate, cunoscuti la nivel international drept vedete in social media, le racolau pe femeile pe care le exploatau promitandu-le acestora relatii stabile. „Nevoia de atentie si stabilitate” a femeilor aflate in stare de vulnerabilitate era speculata pentru a le castiga increderea.…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, ajuns in atenția publicului in pandemie, cand a refuzat sa nu mai impartașeasca oamenii cu aceeași lingurița, in ciuda indicațiilor medicilor, face din nou spectacol. Teodosie face acum turul inchisorilor și descinde pe mare, pentru a oficia slujba de Boboteaza.…

- Tinerele care au fost sechestrate de frații Andrew și Tristan Tate au depus plangeri la DIICOT. Cine sunt persoanele care au fost victimele milionarilor. Una dintre ele cere daune morale și civile dupa ce a fost violata. Iata care sunt primele dovezi cu privire la arestarea lor.

- Frații milionari Andrew și Tristan Tate, acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, au fost prezentați astazi in fața instanței și au primit mandat de arestare pentru 30 de zile.

- Procurorii DIICOT au emis primul comunicat cu noi informații despre dosarul in care sunt cercetați frații Tate, care au fost reținuți pentru 24 de ore noaptea trecuta. Andrew și Tristan Tate sunt doi dintre cei patru suspecți audiați și reținuți joi sub acuzațiile de „constituire a unui grup infracțional…

- Cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, vizați joi de percheziții DIICOT, sub acuzația ca au sechestrat doua fete, au fost reținuți pentru 24 de ore, informeaza Antena 3. Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal in care sunt cercetați pentru trafic de persoane și viol. Î ...