Stiri pe aceeasi tema

- Vești ingrijoratoare despre starea de sanatate a Arhiepiscopului Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, au aparut luni, 15 ianuarie. Inaltul prelat a ajuns de urgența in atenția medicilor. Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a fost adus, luni, cu elicopterul SMURD de la Suceava la Institutul…

- Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, IPS Calinic, a fost adus, luni, cu elicopterul SMURD de la Suceava la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi, acuzand probleme cardiace, transmite News.ro.

- Ultima ora – Un arhiepiscop indragit din Romania e in stare grava: a fost dus de urgența la spital, cu elicopterul SMURDArhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, a fost adus la Iași cu elicopterul SMURD. Se pare ca IPS Calinic are probleme cardiace.Conform informațiilor furnizate de prof.…

- Marius Sumudica a ajuns de urgența in spital. Cu puțin timp in urma, clubul de fotbal turc, Gaziantep, a emis un comunicat oficial prin care a transmis ca antrenorul Marius Sumudica se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce se intampla cu Marius Sumudica!

- Una dintre elevele de la internatul din Odorheiu Secuiesc a fost prinsa sub daramaturi, dupa ce un perete s-a prabușit. Fata este intubata și sedata. Adolescenta se afla internata la Spitalul de Urgenta din Targu-Mures. Iata care este starea ei de sanatate!

- Lu-K Beats, membru al trupei Șatra B.E.N.Z, in stare grava la spital! Are nevoie urgenta de sange Continue reading Lu-K Beats, membru al trupei Șatra B.E.N.Z, in stare grava la spital! Are nevoie urgenta de sange at Tabu.

- Gigi Becali a ajuns la spital dupa accidentul de la Dobroesti! Patronul din fotbalul romanesc a fost implicat intr-un accident rutier, iar luni dimineața a ajuns de urgența la Poliție pentru a da declarații. Iata care este starea de sanatate a Latifundiarului din Pipera!

- Fostul atacant al Stelei, Viorel Ion (56 de ani), a suferit un accident vascular cerebral. El a fost transportat de urgența la Spitalul din Micro 14, Buzau, iar starea lui este stabila.Evenimentul nefericit a avut loc joi, 9 noiembrie, scriu cei de la buzoienii.ro. Viorel Ion a fost transportat de urgența…