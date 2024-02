Stiri pe aceeasi tema

- Madi de la Mireasa, sezonul 8, nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Fosta concurenta a emsiunii de la Antena 1 se confrunta cu probleme grave de sanatate și de mai bine de doua saptamani se afla internata la spital. Iata Care este starea de sanatate a lui Madi!

- Dupa cinci zile petrecute in spital, Nelu Vlad a venit cu vești noi despre starea lui de sanatate. Solistul trupei Azur a aflat ca are un hematom pe creier, iar medicii l-au ținut sub observație. Starea lui a fost grava la inceput, iar acum artistul a dezvaluit cum au evoluat lucrurile.

- Nelu Vlad, vestitul solist al trupei Azur, a fost internat, de urgența, zilele trecute. In exclusivitate pentru Playtech Știri, artistul ne-a vorbit despre delicatele sale probleme de sanatate, despre efortul medicilor de a-i salva viața. Am aflat și cand va reveni pe scena, dupa acest episod medical…

- Fiica lui Liviu Dragnea a debutat ca regizor de film. Alexandra Maria, care a participat la diverse programe de actorie dupa ce a urmat institutul Lee Strasberg din Los Angeles, a realizat prima sa producție, un scurt metraj, catalogat drept horror. Filmul ” Echoes From the Past ” (”Ecouri din trecut”),…

- Traian Basescu a fost internat in spital, vineri seara, la secția Boli Infecțioase, dupa ce medicii au stabilit ca sufera de viroza pulmonara. Aflat in Spitalul Militar din București inca de vineri seara, unde a fost internat in secția de Boli Infecțioase, fostul președinte al Romaniei, europarlamentarul…

- Vladuța Lupau trece printr-o perioada complicata cu fiul sau, Iair. Vedeta a ajuns cu micuțul la spital, inca din prima zi a anului, dupa ce a facut febra. Diagnosticul primit de medici a fost de otita, iar tratamentul pe care l-a urmat nu a avut rezultate.

- Marius Sumudica a ajuns de urgența in spital. Cu puțin timp in urma, clubul de fotbal turc, Gaziantep, a emis un comunicat oficial prin care a transmis ca antrenorul Marius Sumudica se confrunta cu probleme de sanatate. Iata ce se intampla cu Marius Sumudica!

- Pentagonul a facut o informare publica privind starea de sanatate a secretarului american al apararii, Lloyd Austin, care se afla in spital de la 1 ianuarie, unde primeste tratament pentru probleme medicale nespecificate, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania.Duminica noaptea, un purtator…