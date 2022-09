”Forma finala care a iesit, din punctul nostru de vedere, este cea buna. Buna pentru ca, pe de-o parte, mentine un pret foarte mic la nivelul consumatorilor atat casnici, cat si din zona companiilor. S-a diminuat plafonul, este si o masura de incurajare a economisirii, daca e sa o privim in felul asta. Foarte multe din facturile analizate in aceasta perioada de compensare se incadreaza pana la 255 (de kilowati – n.r.). Sunt de ordinul milioanelor de facturi care au fost pana in 100 de kilowati. Peste 4 milioane de facturi au fost pana in acest plafon. De asta s-a considerat sa se diminueze, este…