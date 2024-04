Reţeaua Bitcoin şi-a finalizat vineri seara cea de-a patra ”înjumătăţire” a recompenselor minerilor Pretul bitcoin a fost volatil inainte de eveniment si a scazut cu aproximativ 4% saptamana aceasta, fiind tranzactionat in jur de 64.100 USD pe unitate, conform Coin Metrics. Din punct de vedere mecanic, injumatatirea in sine nu ar trebui sa afecteze pretul bitcoin pe termen scurt, dar multi investitori se asteapta la castiguri mari in lunile urmatoare, pe baza performantei criptomonedei dupa injumatatirile anterioare. Dupa injumatatirile din 2012, 2016 si 2020, pretul bitcoin a crescut de aproximativ 93x, 30x si, respectiv, 8x, de la pretul zilei de injumatatire pana la varful ciclului sau. Totusi,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

