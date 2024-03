Comisia Europeană invită fermierii să participe la un sondaj online privind simplificarea şi reducerea sarcinii administrative Sondajul este deschis din 7 martie pana pe 8 aprilie. Intrebarile sunt scurte si disponibile in toate limbile UE, mai arata comunicatul de presa al Executivului european. Chestionarul urmareste obtinerea unui feedback valoros pentru a intelege principalele motive de ingrijorare ale fermierilor. In plus, sondajul va contribui la identificarea surselor care stau la baza complexitatii si a sarcinii administrative si care rezulta din normele politicii agricole comune (PAC), precum si din alte norme referitoare la alimente si la agricultura, atat in ceea ce priveste aplicarea acestora la nivel national,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ii invita pe fermieri și pe toți operatorii din lanțul de aprovizionare cu alimente sa iși impartașeasca opiniile cu privire la experiențele lor legate de practicile comerciale neloiale. Un sondaj care vizeaza in mod specific fermierii și micii furnizori din UE care iși desfașoara…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor de stat a Romaniei de aproximativ 37,6 milioane euro (187 de milioane lei), destinata sprijinirii producatorilor de tomate si de usturoi in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, arata comunicatul de presa al Executivului european. Schema a fost…

- Graul de iarna reprezinta peste 95% din productia totala de grau a Ucrainei. In timpul iernii, pana la 7% din suprafata semanata iarna moare de obicei, in principal din cauza ingheturilor abundente si a crustei de gheata de pe campuri, dar iarna a fost mai blanda in acest an. Fermierii au semanat aproximativ…

- Cele patru organizatii Membre ale AAC (Federatia Nationala PRO AGRO, Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania – LAPAR, Uniunea Nationala de Ramura a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – UNCSV si Asociatia Forta Fermierilor – AFF) au transmis, joi, catre premierul Marcel Ciolacu si ministrii…

- ”Adopam azi noi acte normative in sprijinul fermierilor, stabilite impreuna cu acestia. Dupa sprijinul de 100 de euro pe hectar pentru fermierii din sectorul vegetal afectati grav de razboiul din Ucraina, venim cu o schema similara pentru crescatorii de animale. Acordam 100 de euro per animal pentru…

- Finland will extend the closure of its border with Russia by four weeks until February 11, the ministry of interior said on Thursday, confirming earlier reports that all crossings would remain shut, according to Reuters. On Wednesday, Minister of Agriculture and Forestry Sari Essayah told national broadcaster…

- Municipiul Lugoj, in calitate de beneficiar, anunța finalizarea implementarii proiectului „Consolidarea capacitații administrative a Municipiului Lugoj prin dezvoltarea capacitații de planificare strategica și prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației destinate cetațenilor”,…

- Schema de ajutor pentru achiziția motorinei de catre fermieri a fost prelungita. Decizia a fost luata de Guvern. Iar anunțul a venit vineri, 8 decembrie, dupa ședința Executivului. „Fermierii romani – persoane fizice și juridice – vor beneficia și in urmatorii 3 ani de subvenția pentru achiziția motorinei…