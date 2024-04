Ce bănci acordă credit dacă ești în Biroul de Credit Mulți romani se intreaba… Ce banca acorda credit daca ești in Biroul de Credit? La aceasta intrebare este dificil de raspuns daca nu cunoaștem istoricul datoriilor si valoarea lor. Totuși, existența numelui tau pe lista de rau platnici nu exclude posibilitatea contactarii unui nou credit de la banca. De asemenea, exista instituții financiare nebancare care pot oferi credite (cu dobanzi mai mari, de obicei) fara a verifica istoricul de credit. Analiza unei banci care acorda credit fara verificare in Biroul de Credit se bazeaza pe situația financiara din prezent. Aceasta va lua in considerare alți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

