Vremea a afectat doar 1-2% din cultura de grâu de iarnă a Ucrainei, potrivit Ministerului Agriculturii Graul de iarna reprezinta peste 95% din productia totala de grau a Ucrainei. In timpul iernii, pana la 7% din suprafata semanata iarna moare de obicei, in principal din cauza ingheturilor abundente si a crustei de gheata de pe campuri, dar iarna a fost mai blanda in acest an. Fermierii au semanat aproximativ 4,2 milioane de hectare cu grau de iarna pentru recolta din 2024. ”Rezultatele cresterii plantelor… au aratat ca rata de supravietuire a cerealelor de iarna (grau, secara) a fost de 98-99%”, se arata intr-un comunicat al ministerului. Acesta a adaugat ca pana la 5% din orzul de iarna a fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 1-2% din cultura de grau de iarna din Ucraina nu va supravietui iernii actuale, a declarat duminica Ministerul Agriculturii, citand date ale specialistilor in domeniu, transmite Reuters, informeaza News.ro. Veștile vin in contextul in care in toata Europa sunt proteste ale fermierilor impotriva…

- Fermierii din Maramureș pot primi bani de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Instituția a anunțat ca pana la data de 14.03.2024 inclusiv, primește cereri de solicitare aferente schemei de ajutor de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin și avicol…

- Intrebat, sambata, in emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca fermierii primesc o subventie prea mica, Mihai Tudose a explicat care sunt motivele protestelor. ”Termenul asta, prea mic, prea mare, necontextualizat, nu face sens. Fermierii din Europa sunt revoltati datorita unei impuneri de mediu…

- Invitat in studioul Puterea Știrilor, Florin Barbu, ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, le-a mulțumit fermierilor ca au protestat și a declarat ca protestele acestora chiar l-au ajutat. Ministrul Barbu a declarat și ca „aproape jumatate din ordonanțe nu erau de natura Ministerului Agriculturii”,…

- Senatorii americani au ajuns la un acord asupra ajutarii Ucrainei, dupa luni de dezbateri aprige, insa presedintele republican al Camerei Reprezentantilor s-a angajat imediat sa ”ingroape” acest acord, in pofida unui indemn al presedintelui democrat Joe Biden de a-l ”adopta imediat”, relateaza AFP.…

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin „Creditul Fermierului”, un program care urmareste sprijinirea accesului la lichiditati, in contextul crizei provocate de agresiunea…

- Fermierii romani care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei agricole primare ar putea primi in acest an ajutoare de stat de peste 161 de milioane de euro prin Creditul Fermierului, un program care urmareste sprijinirea accesului la lichiditati, in contextul crizei provocate de agresiunea…

- Dupa ce nu a reusit sa avanseze atat de mult pe cat spera in contraofensiva sa de vara, Ucraina se pregateste de o iarna in defensiva, in fata unei armate ruse care desfasoara ofensive cu forte din ce in ce mai multe in Donbas (est), ceea ce i-a permis sa preia initiativa pe frontul de est. In aceste…