Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit topfirme.com, in județul Buzau sunt inregistrate aproape 35.000 de societați comerciale. Firmele din Buzau reprezinta 1,38% din totalul agenților economici din Romania, iar unele dintre ele demonstreaza ca știu cum sa inmulțeasca banul. De pilda, in anul 2022, cinci companii cu sediul in Buzau…

- In 2024, Ministerul Transporturilor vrea sa introduca trei noi tipuri de rovinieta și anume, cea pentru o zi, cea pentru 10 zile și cea pentru doua luni. Astfel, din acest an, se va introduce rovinieta de o zi pentru autoturisme și va disparea vinieta de 90 de zile pentru vehiculele de marfa, tiruri…

- In timp ce oficialii de la Ministerul Transporturilor și CNAIR fac și deseneaza planuri, omologii din Serbia o iau pe alta ”direcție”. In urma cu doua luni, Ministerul Construcțiilor și Infrastructurii din Serbia a semnat un contract amplu in China, pentru finanțarea și construirea a peste 300 de kilometri…

- Mai puțin de o cincime (18%) dintre firmele active din Romania s-au inrolat pana acum in sistemul eFactura, care devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2024 pentru livrarile intre firme, scrie DigiEconomic. Sistemul unic de facturare va inlocui toate celelalte tipuri de facturi, fie ca sunt pe hartie sau…

- ”Aquila (simbol bursier AQ), lider in servicii integrate de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a investit peste 6 milioane de euro pentru reinnoirea flotei de vehicule care deserveste activitatea de distributie a companiei. Investitia, aliniata…

- Rebeli houthi au capturat in Marea Rosie o nava cu legaturi cu o companie israeliana. Printre membrii echipajului navei sunt și romani. Rebelii houthi au afirmat ca au capturat o nava in zona respectiva, dar au descris-o ca fiind israeliana. „Tratam echipajul navei in conformitate cu principiile si…

- Inaintea celor patru partide pe care israelienii le vor juca in noua zile luna viitoare, intre 12 și 21 noiembrie, autoritațile de securitate le-au cerut tuturor internaționalilor sa se reuneasca la Tel Aviv, acolo urmand sa formeze sistemul de siguranța pentru intreaga perioada. Selecționerul Alon…

- ”Cea mai mare agentie de turism online din Romania, Vola.ro, anunta intrarea pe piata din Bulgaria, unde functioneaza sub brandul Vola.bg. Lansarea in tara vecina reprezinta prima etapa din strategia de extindere la nivel international a companiei sub brandul Vola, compania fiind prezenta si in Polonia…