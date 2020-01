Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 36 de ani din Șeica Mica, care se deplasa la volanul unei mașini pe DN14, la intrare in localitatea Tarnava dinspre Copșa Mica, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a intrat intr-un parapet și, din rioșeu, s-a rasturnat in afara parții carosabile. Read More...

- In ziua praznuirii Sfantului Arhidiacon Stefan, doi copii abandonati au primit Taina Sfantului Botez la Cumpana. Evenimentul a fost organizat de Primaria comunei Cumpana, in colaborare cu Directia General de Asistent Social si Protectia Copilului Constanta.Cu prilejul sarbatorii Sfantului Stefan, doi…

- Comuna Berchișești a gazduit, recent, prima editie a Festivalului „Dulcele ecou al colindelor". Evenimentul a fost organizat de Primaria și Consiliul Local Berchișești, precum și de scoala gimnaziala din comuna. La acest festival, care a avut loc la Centrul de Cultura, Arta și Traditie ...

- In prag de Craciun, Primaria si Consiliul Local Cumpana au adus zeci de bucurii locuitorilor comunei. Copiii au primit pungi cu dulciuri, iar persoanele nevoiase pachete cu alimente.Din dorinta de a oferi un strop de fericire si lumina in sufletele batranilor aflati in nevoie, reprezentantii Primariei…

- Administrația locala din Șelimbar transmite ca a decis in ultima ședința de Consiliu Local posibilitatea anularii majorarilor de intarziere pentru obligațiile fiscale administrate de Primaria comunei Șelimbar. Read More...

- DN 14, Copșa Mica: pe fondul nepastrarii distanței de siguranța, un barbat in varsta de 71 de ani, din Șeica Mica, in timp ce conducea un turism catre Sibiu, a provocat un carambol. Read More...

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a fost prezent și premiat, din nou, in cadrul Galei Restaurarii Romanești „Salonul Național de Restaurare”, ediția a XV-a. Read More...

- In cadrul lucrarilor de investitii executate de Primaria municipiului Galati, firma Dreams Riviera S.R.L. va executa mai multe lucrari de cuplare si punere in functiune a unei conducte de apa pe strada Domneasca.