- Romania cauta in acest moment sa faca ceea ce n-a facut in 16 ani de la Aderarea la Uniunea Europeana. Am atins borna de 1.000 de kilometri de Autostrada, insa abia acum avem speranțe sa ne legam de Europa și intre regiunile istorice prin autostrazi.

- Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a declarat marti ca 1,52% din PIB se pierde anual din cauza accidentelor rutiere. ,,O sa fac un paralelism intre investitii si accidentele rutiere. Din analizele noastre, 1,52% din PIB se pierde anual din cauza acestor accidente rutiere.…

- Presedintele Organizatiei de pescari de la Marea Neagra, Laurentiu Mirea, a anuntat ca pescuitul in Romania se afla in cel mai greu moment din ultimii 30 de ani si a afirmat ca o problema o reprezinta prezenta minelor in Marea Neagra, precizand ca pescarilor le este frica sa mai iasa din cauza acestora…

- Circulația pe secțiunea de autostrada Nușfalau-Suplacu de Barcau se deschide joi. „Se mai inchide o borna si vom avea peste 1.000 de kilometri dati in folosinta, de autostrada, drum expres”, afirma premierul Marcel Ciolacu.

- Este o premiera pentru ca fiecare din cele trei documente se refera la cate o provincie istorica: Muntenia, Moldova si Transilvania. Sunt contracte de proiectare si executie cu termene cuprinse intre doi ani si jumatate si 4 ani, a spus Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: Prima inaugurare de…

- VIDEO: Coloana de cațiva kilometri pe Autostrada A10, in zona Alba Iulia Nord. Mașinile, blocate in trafic din cauza unor lucrari Sute de mașini mașini au ramas blocate in trafic zeci de minute bune, pe Autostrada A10, vineri seara ( 8 septembrie). Traficul este restricționat din cauza unor lucrari…

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Buzau a implementat noi masuri restrictive anti-Covid-19, pentru a evita raspandirea virusului SARS-CoV-2. Decizia a fost luata dupa ce opt pacienți au fost confirmați pozitiv pentru COVID-19. Cine a impus noile reguli? Secțiile in care accesul vizitatorilor este interzis…

- In viitorul nu foarte indepartat, țara noastra va atinge pragul simbolic de 1.000 de kilometri de autostrada. Asta in contextul in care problema infrastructurii a fost neglijata in ultimii 30 de ani. Acum, ministrul Transporturilor susține ca pana la finalul anului viitor, Romania va da in circulație…