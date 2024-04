Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CNAIR, Cristian Pistol, anunța faptul ca au inceput lucrarile pe Secțiunea 2 a autostrazii Sibiu-Pitești. Acest tronson are 31,33 kilometri, costa 4,25 miliarde de lei și va fi gata in 2028. Autostrada A1 Sibiu-Pitești este cea mai complexa și mai grea autostrada din Romania, asta pentru…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) anunța faptul ca pe autostrada Sibiu-Pitești se monteaza grinzile prefabricate la pasajul din zona Nodului Rutier Bascov, lucrarile fiind pe Secțiunea 5: Curtea de Argeș - Pitești. autostrada Sibiu-Pitești, prima autostrada…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, publica noi imagini de pe autostrada Sibiu-Pitești, prima autostrada din Romania care va strapunge Carpații. Cele mai complexe lucrari au loc la tunelurile gemene ”Alina” și ”Daniela”, acolo unde au fost executați in total 855…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca intra in licitație inca un lot din secțiunea autostrazii A8. Aceasta autostrada va legea doua provincii istorice ale Romaniei plecand de la Targu Mureș și ajungand la Targu Neamț. ”Contractul pentru inca un lot din secțiunea montana a A8…

- Șoferii așteapta cu nerabdare prima autostrada din Romania care va traversa Munții Carpați, autostrada Sibiu-Pitești. Austriecii de la PORR lucreaza, in prezent, la cele mai lungi și mai complexe tuneri din Romania, Daniela și Alina, care ar trebui sa fie finalizate in primavara anului 2025. Soseaua,…

- Austriecii de la PORR avanseaza serios cu cele doua tuneluri Alina și Daniela, care vor traversa Munții Carpați la nivel de autostrada. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a fost in vizita pe șantierul autostrazii Sibiu Pitești și a aratat ca lucrarile sunt in avans…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Irinel Scrioșteanu, a fost in vizita pe autostrada Sibiu-Pitești, cea mai complexa și mai grea autostrada din Romania. Aceasta autostrada va traversa Carpații și va avea inclusiv un tunel de 1,7 kilometri, cel mai lung din Romania. ”Acest video…

- Lucrarile de infrastructura din Romania au urcat la un alt nivel in ultimii ani, iar acum se lucreaza la autostrada Sibiu-Pitești, autostrada care traverseaza Carpații. Pe aceasta autostrada, austriecii de la PORR lucreaza la doua tuneluri extrem de complexe denumite generic ”Daniela” și ”Alina”. Pe…