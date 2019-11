Stiri pe aceeasi tema

- Jucatori romani si externi de pe piata de energie au solicitat o investigatie internationala privind independenta Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), pe fondul preocuparilor legate de ingerintele politice care ar fi putut duce la denaturarea semnificativa a pietei.…

- "Adina Valean este un candidat serios, cu un background profesional solid. Este europarlamentarul roman cu cea mai mare experienta, care a detinut de-a lungul timpului functii inalte la nivelul PE. In ultimul mandat, a fost presedintele Comisiei de Mediu, acum este presedintele Comisiei de Industrie,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, ordonanta de urgenta privind restructurarea ministerelor, a anuntat seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. „A fost aprobata ordonanta de urgenta privind unele masuri la nivelul administratiei publice centrale, mai pe scurt – restructurarea Guvernului privind reducerea…

- "Imbunatatirea vietii romanilor a fost obiectivul central al guvernarii noastre. Am lua masuri pentru cresterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale si a salariilor. Am fost preocupati sa majoram salariul minim brut pe tara garantat in plata, astfel incat cetatenii sa fie corect platiti pentru…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a declarat miercuri ca are asigurate peste 233 de voturi pentru investirea Guvernului, dar ca negocierile vor fi continuate pana luni pentru a convinge cat mai multi parlamentari sa voteze noul executiv si pentru a preveni "eventuale absente sau…

- ​Executivul va adopta, în ședința de luni, un proiect de hotarâre privind alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 si PNDL 2, a anunțat, duminica, premierul demis Viorica Dancila. Tot luni, Guvernul ar putea decide și majorarea salariului minim începând…

- Propunerile Romaniei și Ungariei pt. comisari europeni au fost respinse Rovana Plumb. Foto: Arhiva. Rovana Plumb si László Trócsányi, propusi de România si Ungaria pentru a deveni comisari europeni, au fost respinsi,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de alarma…