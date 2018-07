Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac a declarat ca a dat in judecata WTA deranjat de faptul ca trebuie sa le ofere jucatoarelor premii egale cu cele oferite barbatilor in turneul de la Madrid. Miliardarul roman spune ca, prin acest proces, vrea sa obtina schimbarea felului in care sunt distribuiti banii. Ion Tiriac,…

- Ion Tiriac vrea bani mai multi din partea autoritatilor din Madrid pentru a nu muta turneul de tenis intr-un alt orasm dar a starnit o reactie dura. Fostul presedinte al Federatiei de Tenis din Spania, Pedro Munoz, il acuza pe roman ca apeleaza la un santaj. "Tiriac a venit in Spania deoarece…

- Federatia internationala de tenis (ITF) va premia marti seara la Paris cei mai buni jucatori ai anului 2017, spaniolii Rafael Nadal si Garbine Muguruza la individual, in timp ce australianca Evonne Goolagong va primi premiul Philippe Chatrier pentru contributia ei exceptionala in tenis si in afara lui,…

- Conform okdiario.com, Boris Becker a „flirtat“ cu Ion Tiriac, incercand sa il convinga sa mute turneul de la Madrid la Berlin in cazul in care nu ajunge la un acord cu oficialii municipalitatii madrilene. Ion Tiriac a declarat ca nu a gasit intelegere pana acum la consiliul orasului Madrid pentru…

- Serena Williams participa la turneul de la Roland Garros. Jucatoarea americana de tenis și-a anunțat prezența la editia din acest an a turneului de Mare Slem de la Paris. Anunțul a fost facut luni de antrenorul sau, Patrick Mouratoglou, risipind astfel dubiile aparute dupa ce fostul lider al clasamentului…

- Tenismanul german Alexander Zverev, numarul 3 mondial, a castigat turneul ATP de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.200.860 euro, in finala caruia l-a invins duminica in doua seturi, 6-4, 6-4, pe austriacul Dominic Thiem, trecandu-si astfel in palmares al treilea titlu de categoria Masters 1.000,…

- Eleva lui Darren Cahill a invins-o, miercuri dupa-amiaza, pe Kristyna Pliskova (Cehia, 94 WTA) Simona s-a impus in fata jucatoarei din Cehia, scor 6-1, 6-4, in 75 minute de joc, pe arena principala a turneului de la Madrid, "Manolo Santana". Constanteanca este campioana en-titre…

- Tenisul nu va intra in criza dupa retragerea elvetianului Roger Federer si a spaniolului Rafael Nadal, a afirmat luni fostul jucator roman Ion Tiriac, organizatorul turneului Masters 1000 de la Madrid, pentru televiziunea italiana Sky Sport. Tiriac a subliniat ca sportul este "mai puternic" decat marii…