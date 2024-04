Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (37 de ani) va face parte din echipa Europei pentru Laver Cup, ce va avea loc la Berlin in perioada 20-22 septembrie. Roger Federer și-a organizat retragerea in 2022 la aceasta competiție. Rafael Nadal va juca in aceasta saptamana la Madrid, al treilea sau turneu al sezonului. Pana a intra…

- Atacul fara precedent al Iranului asupra Israelului a parut foarte bine regizat, provocand doar pagube minore, iar observatorii sugereaza ca atacul in premiera al Teheranului asupra Israelului a subliniat, de asemenea, limitele Iranului, noteaza Radio Europa Libera.Atacul a fost o riposta la presupusul…

- Dupa mai multe luni de teste, Meta lanseaza, in sfarsit lista celor mai populare subiecte, la fel cum o face si X/Twitter de multi ani.Daca in timpul testelor sectiunea se intitula „Today’s Topics”, dupa lansarea oficiala Meta a ales sa mearga cu un titlu mai cunoscut utilizatorilor - „Trending Now”.Noua…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a transmis joi, dupa intalnirea pe care a avut-o cu președintele Klaus Iohannis, ca poziția Austriei in privința extinderii spațiului Schengen ramane neschimbata: Austria se impotrivește aderarii țarii noastre. „Sistemul Schengen nu funcționeaza, prin urmare nu poate…

- Simona Halep a caștigat procesul de la TAS și suspendarea de 4 ani pentru dopaj i-a fost redusa la 9 luni. Are dreptul sa ia startul imediat in orice turneu din circuit, dar pentru ca nu are niciun punct in clasament are nevoie de invitații, ca sa nu joace calificari.Simona nu a mai jucat din august…

- Jose Maria Gimenez (29 de ani), stoperul lui Atletico, a ajuns la 31 de accidentari in perioada trecuta de la transferul sau la Madrid din 2013. Ultima din acest lung șir de probleme medicale a fost suferita marțea trecuta in meciul cu Inter (0-1), din Liga Campionilor, in care a fost schimbat la pauza.…

- O cunoscuta jurnalista de la publicația Bloomberg anunța ca Romania și-a inștiințat aliații din NATO ca il propune pe Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al Alianței Nord-Atlantice . Romania l-ar fi propus pe Klaus Iohannis pentru funcția de Secretar General al NATO, conform Bloomberg…

- Parlamentul turc a aprobat marti, cu o majoritate covarsitoare, aderarea Suediei la Alianta Nord-Atlantica, premierul ungar, Viktor Orban, invitandu-l pe omologul sau suedez la Budapesta pentru a incerca sa inlature ultimele obstacole in calea intrarii tarii nordice in NATO, scrie AFP. Votul parlamentului…