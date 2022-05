Ion Țiriac și-a comandat cel mai puternic Mercedes de serie limitată, făcut vreodată. A plătit în avans 2,75 milioane de euro Proprietarul uneia dintre cele mai bogate colecții de automobile din Europa, Ion Țiriac a dat 2,75 milioane de euro pe inca una, de excepție. Miliardarul roman este pe lista de așteptare pentru Mercedes AMG One, un bolid pe care firma germana il pregatește in ultimii patru ani și care a intrat anul acesta in producție. Prețul este unul fabulos pentru cel mai tehnologizat supercar Mercedes AMG, asta și pentru ca nu vor fi facute decat 275 de bucați. AMG ONE este fabricat cu tehnologia testata pe bolizii de la Formula 1, toate motoarele -caci fiecare supercar va avea patru motoare electrice și unul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

